"Высочайший уровень лжи": политолог о резонансной речи Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резонансной речью, в которой назвал Россию угрозой для Европы. Он также заговорил о возможном использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза.

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал его заявление, отметив, что цель Макрона — "утихомирить Россию". Однако, по словам эксперта, французский лидер идет против мнения большинства своих граждан, которые не поддерживают отправку войск на Украину.

"[Речь была] выдающейся по высочайшему уровню лжи. Он клеветал на Россию на уровне военной пропаганды", — написал политолог.

В Госдуме на слова Макрона отреагировали жестко, назвав его заявления истеричными. Следим за развитием событий.