Сложная обстановка в Курской области: ВСУ удерживают позиции, Россия наступает

Ситуация в Курской области остается крайне сложной. По данным проекта War Gonzo, российские войска продолжают прорываться с боями к Малой Локне. Однако украинская армия оказывает жесткое сопротивление.

Судя по опубликованной карте боевых действий, столкновения продолжаются в районах Лебедевки, Махновки, Свердликово, Черкасского Поречного и Викторовки. Несмотря на сложность ситуации, инициатива, по данным военкоров, остается за российской армией.

Обстановка на этом участке фронта остается нестабильной. Мы продолжаем следить за развитием событий.