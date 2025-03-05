ВСУ ударили по новейшей САУ "Мальва", но она выдержала двойной удар и готовится к ответу

Вооружённые силы Украины нанесли удар по российской самоходной артиллерийской установке "Мальва". Об этом сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".

Атака была произведена двумя ракетами — GMLRS-M31A1 с осколочно-фугасной боевой частью и M30A1 с вольфрамовыми шариками. Первая ракета попала рядом с установкой, а вторая накрыла её сверху. Несмотря на это, машина не загорелась, хотя и получила повреждения.

Отмечается, что бронированная кабина "Мальвы" способна выдерживать попадание вольфрамовых шариков. Это даёт надежду, что после ремонта установка сможет вернуться в строй.