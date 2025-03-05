Опасные тормоза и самовольная оптика – водитель Haval Jolion не ожидал таких проблем

Владелец Haval Joilion поделился своим опытом эксплуатации кроссовера. По его словам, уже на 10 000 километрах пробега вышли из строя тормозные диски и колодки. Кроме того, проблемы возникли с задними фонарями – они то гасли, то загорались без причины, а стоп-сигнал мог светиться постоянно.

Еще один неприятный момент – шумоизоляция. В салоне так шумно, что сложно разговаривать с пассажирами. А при высокой скорости машина теряет управляемость, что делает вождение некомфортным и даже опасным.

Так стоит ли покупать Haval Joilion? Если верить владельцу, с этим кроссовером вас могут ждать неожиданные неприятности.