Отель в Турции отказался селить двоих мужчин – получил внушительный штраф

В Турции разгорелся скандал. Один из отелей в Анталье отказался заселять в один номер двух мужчин. Туристы не стали терпеть и обратились в Турецкий институт по правам человека. В результате гостинице выписали штраф в размере 141,9 тысячи турецких лир – это больше 300 тысяч рублей.

Руководство отеля объяснило свой отказ тем, что в их заведении нет условий для размещения только мужчин. Но власти посчитали такую политику дискриминацией. Институт по правам человека постановил, что у гостиницы не было объективных и разумных оснований отказывать туристам. В итоге отель получил максимальный штраф, предусмотренный законом.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда российские туристы сталкиваются с проблемами в Турции. Недавно отдыхающие пожаловались на грязные номера и сломанную мебель, за которую они заплатили более 200 тысяч рублей.