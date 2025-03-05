Переговоры по Украине в Минске: Кремль оценил инициативу Лукашенко

Кремль прокомментировал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о проведении переговоров по Украине в Минске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот вариант пока никак не обсуждался, но для Москвы Минск был бы наилучшим местом для таких встреч.

Ранее Лукашенко пригласил в Белоруссию Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского для переговоров. Однако пока эта идея остаётся лишь предложением без конкретных шагов.

Будут ли стороны рассматривать Минск как площадку для переговоров – вопрос остаётся открытым.