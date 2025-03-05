"Алёнка" сбросит вес: любимые шоколадки станут меньше, но цена останется прежней

Любители шоколада в России скоро заметят, что их любимые плитки стали легче. По информации "Коммерсанта", популярные бренды "Алёнка", "Бабаевский" и "Вдохновение" уменьшают вес продукции.

Причина — рост цен на сырьё. За последний год некоторые ингредиенты подорожали в два-три раза. Производители решили не повышать цену на полке, а просто сделать плитки меньше. Например, 100-граммовые упаковки могут стать 90-граммовыми, а 60-граммовые — 40-граммовыми.

Эксперты называют этот процесс "шринкфляцией". То есть упаковка остаётся прежней, но внутри — меньше продукта. Такая тенденция уже давно затронула разные категории товаров, и теперь добралась до сладостей.

Так что в следующий раз, покупая шоколад, присмотритесь к цифрам на упаковке.