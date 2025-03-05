Макеты оружия для школьников: зачем в Ростовской области закупают копии ПМ?

В школы Ростовской области закупят сотни точных копий пистолета Макарова. Об этом сообщает 161. ru со ссылкой на министерство образования региона.

Закупка пройдет в рамках проекта "Все лучшее детям", который входит в нацпроект "Молодежь и дети". На оружейные макеты выделят 27,6 миллиона рублей.

Согласно документации, модели должны полностью повторять настоящий ПМ — от веса до работы механизмов. В комплекте предусмотрены и учебные патроны.

Предполагается, что макеты предназначены для обучения школьников основам обращения с оружием. Официальные комментарии по этому поводу пока не поступали.