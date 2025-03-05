Щелчки, хруст и протечки: как новый Changan UNI-T разочаровал россиянина

Владелец Changan UNI-T рассказал о неприятных сюрпризах, которые его ждали после покупки. Историю опубликовали на портале Drom. По словам россиянина, автомобиль 2023 года выпуска был куплен весной, но уже к ноябрю начал доставлять массу хлопот.

Сначала появились странные щелчки в районе дверной стойки – в жаркую погоду звук становился настолько громким, что даже музыка не помогала. Затем вышла из строя беспроводная зарядка. А дальше – больше: дворники переставали работать в дождь, приборная панель мерцала, а дальний свет и климат-контроль работали с перебоями.

Апофеозом стала отклеившаяся панорамная крыша, из-под которой потек герметик. Водитель с сожалением признал, что нервы у него сдали раньше, чем у машины.

К слову, это не единственный случай жалоб на китайские автомобили. Ранее другой владелец Changan Uni-K столкнулся с отказом электроусилителя руля и проблемами с бортовой электроникой.