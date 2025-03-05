Учёные создали шерстистую мышь, это первый шаг к возвращению мамонтов

Американская компания Colossal Biosciences сделала новый шаг к воссозданию мамонта. Учёные вывели генетически модифицированную мышь, у которой появились черты шерстистого мамонта. В их числе – длинная густая шерсть и особый механизм жирового обмена, позволяющий выживать в холодном климате.

Чтобы добиться этого, специалисты сравнили ДНК мамонта и его ближайшего живого родственника – азиатского слона. У слонов таких черт нет, но гены, отвечающие за них, удалось обнаружить и встроить в ДНК мыши.

Эксперимент не просто демонстрирует возможности генной инженерии, но и помогает проверить гипотезу о связи ДНК с физическими характеристиками древних животных. А главное – это очередной шаг к воссозданию мамонтов. Colossal Biosciences планирует представить первого детёныша мамонта уже в 2028 году. Остаётся только ждать!