В Курской области украинская группировка в Судже оказалась в сложной ситуации. По данным источника ТАСС, ВСУ теперь не имеют безопасных маршрутов для снабжения. Несмотря на это, противник пытается усиливать войска новыми мобилизованными.

Контратаки ВСУ в этом районе ведут молодые бойцы, среди них 18-летние десантники. По словам военблогера Юрия Подоляки, ситуация для украинских военных становится все более критичной.

После подрыва трех мостов группировка ВСУ в Суджанском районе разделилась. Российские войска продолжают продвижение. Появились сообщения, что Россия взяла под контроль населенные пункты Локня и Охочий, но официального подтверждения пока нет.