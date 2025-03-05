"Враг пока не повержен": Медведев обозначил главную задачу России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о продолжении спецоперации. В своём заявлении он подчеркнул, что Россия продолжает наступление, а Киев не сможет пережить остановку боевых действий.

"СВО продолжается. Россия наступает. Враг сопротивляется и пока не повержен", — написал Медведев в социальной сети.

По его словам, для украинского режима и его лидера прекращение конфликта станет неизбежным концом. Именно поэтому Москва нацелена на максимальное поражение противника.

Ранее Медведев уже заявлял, что Россия не намерена идти на компромисс и будет добиваться своих целей на поле боя.