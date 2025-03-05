Росстат назвал новую среднюю зарплату – цифры вас удивят

Росстат подвел итоги 2024 года и сообщил, что средняя зарплата в России составила 87 952 рубля. Это означает, что доходы населения за год выросли более чем на 17%.

При этом инфляция составила 8,4%, что говорит о реальном увеличении покупательной способности россиян. Наибольший рост зарплат зафиксирован в регионах, где ранее уровень оплаты труда был на 20% ниже среднероссийского.

По мнению экспертов, рост доходов связан с активным развитием импортозамещения, нехваткой кадров в ключевых отраслях и поддержкой внутреннего рынка.

Впрочем, важно учитывать, что в сумму 87 952 рубля включены премиальные выплаты, но не учтены налоговые удержания.