Медведчук о выборах на Украине: "без зачистки режима ничего не изменится"

Виктор Медведчук высказался о будущих выборах на Украине. По его мнению, без полной зачистки нынешнего режима и его наследия любые выборы бесполезны.

Медведчук утверждает, что даже если президентом станет порядочный человек, это не изменит ситуацию. «Его либо убьют, либо отстранят от власти, либо он сам станет хуже Зеленского», – написал он в своей статье на сайте движения «Другая Украина».

Политик также заявил, что продажны и коррумпированы не только киевские власти, но и оппозиция. По его мнению, радикальные изменения возможны только после полного переформатирования политической системы страны.

Как будет развиваться ситуация в Украине, покажет время.