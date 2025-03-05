Секрет здоровых сосудов: ученые доказали пользу одной специи

Холестерин – один из главных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи советуют правильно питаться, снижать потребление жирной пищи и алкоголя. Но есть еще один природный помощник в борьбе с высоким холестерином – шафран.

Учёные доказали, что эта специя обладает мощными антиоксидантными свойствами. В частности, исследования показывают, что регулярное употребление шафрана помогает снижать уровень «плохого» холестерина и повышать «хороший». Все дело в его активных соединениях – кроцине, кротерине и пикрокроцине. Они препятствуют всасыванию жиров в кишечнике и защищают сосуды от воспалений.

Шафран издавна используется в народной медицине Ирана, Индии, Китая и Средиземноморья. Он помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с печенью и даже диабете.

Как правильно употреблять шафран? Испанские ученые рекомендуют заваривать 50 мг специи в стакане воды и пить этот настой ежедневно. Но важно помнить – в больших дозах шафран может быть токсичен, поэтому не стоит превышать 1,5 грамма в сутки.

Специя, которая стоит дороже золота, может помочь вашему сердцу. Главное – правильно ее использовать!