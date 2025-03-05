Счастлива ли ваша собака? Расшифровываем язык тела питомцев

Собаки – наши верные друзья, но понимаем ли мы, что они чувствуют? Эксперты выделяют несколько ключевых признаков, по которым можно определить, когда ваш питомец счастлив, а когда испытывает стресс.

Например, многие владельцы любят обнимать своих собак, но не все питомцы воспринимают это как проявление любви. Некоторые собаки чувствуют себя скованно, когда их крепко прижимают к себе. Если у вашей собаки при этом напряжённая поза, прижатые уши, облизывание губ или даже оскал – это может быть признаком дискомфорта.

Другие признаки стресса включают поднятую лапу, беспокойное поведение и избегание контакта.

А вот счастливую собаку можно узнать по расслабленной позе, мягкому взгляду, опущенным или виляющим хвостом и слегка приоткрытой пасти.

Важно уметь замечать сигналы своего питомца и правильно реагировать на них. Ведь собаки, как и люди, нуждаются в комфорте, внимании и заботе.