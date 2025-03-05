Миллион километров без проблем: какие авто ставят рекорды по пробегу?

Миллион километров пробега – мечта для каждого автомобилиста. Но есть машины, которые преодолели и этот рубеж, доказывая, что правильный уход и надежная сборка способны творить чудеса.

Один из самых известных примеров – Tesla Model S P85+ немца Ганса Йорга Геммингера. Купленный с небольшим пробегом, электромобиль за несколько лет преодолел 2,3 миллиона километров! Правда, за это время владельцу пришлось заменить 15 электродвигателей и несколько батарей.

Еще один рекордсмен – Toyota Tacoma 2008 года. Ее владелец, американец Майк Нил, проехал на ней 2,6 миллиона километров, а оригинальный двигатель проработал 1,4 миллиона.

Но абсолютным чемпионом остается Volvo P1800S 1966 года. Ирвин Гордон на своем авто проехал невероятные 5,23 миллиона километров! Причем двигатель и коробка передач остались оригинальными.

Среди дизельных моделей выделяется Mercedes-Benz 240D 1976 года. Этот автомобиль прошел 4,5 миллиона километров, колеся по всей Америке, и до сих пор находится в отличном состоянии.

Современные модели также способны на большие пробеги. Toyota Land Cruiser, Lexus RX, Ford Expedition и Honda CR-V показывают надежность и без проблем преодолевают от 500 тысяч до 1,5 миллиона километров.

Эти автомобили – живое доказательство того, что качественная сборка, своевременное обслуживание и грамотная эксплуатация позволяют машине служить десятилетиями.