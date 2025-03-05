Германия против "Северного потока — 2": Берлин ищет способы заблокировать запуск.

Правительство Германии ищет способы не допустить перезапуска "Северного потока — 2". Как сообщает Bild, в Берлине опасаются возможной сделки между Россией и США, которая позволит вновь запустить газопровод.

По данным источников издания, в последние недели в Швейцарии проходят тайные переговоры. Спецпосланник президента США Ричард Гренелл уже несколько раз посещал страну для обсуждения возможного возобновления поставок газа через "Северный поток — 2". Предполагается, что в сделке могут участвовать американские инвесторы.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключают, что это была диверсия. Восстановить газопровод пока невозможно, но в Берлине опасаются, что политические договоренности могут изменить ситуацию. Сейчас власти Германии активно изучают, какие меры можно предпринять для предотвращения запуска газопровода.

Сможет ли Берлин остановить возобновление поставок, и насколько реальны договоренности между США и Россией? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми.