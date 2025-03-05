Дизельные авто уходят в прошлое? Почему россияне отказываются от них

Еще недавно дизельные автомобили считались идеальным выбором для тех, кто хотел сэкономить на топливе и получить надежный двигатель с высоким крутящим моментом. Однако времена меняются. Сегодня такие машины стремительно теряют популярность. Почему россияне отказываются от дизеля?

Во-первых, финансовая выгода уже неочевидна. Цена дизельного топлива в России выросла и теперь превышает стоимость бензина АИ-95 примерно на 13-14%. А ведь одно из главных преимуществ дизельных автомобилей всегда заключалось в их экономичности. Теперь же разница в расходе топлива не покрывает дополнительные траты.

Во-вторых, содержание дизельных машин становится все дороже. Их двигатели сложнее бензиновых, а значит, ремонт обходится в разы дороже. Форсунки, топливные насосы высокого давления и другие элементы требуют регулярного обслуживания. Водителям приходится постоянно использовать специальное масло и пополнять запасы AdBlue. А если что-то выходит из строя, починить дизельный двигатель сложнее и затратнее.

Кроме того, российский автопром изначально не делал ставку на дизельные модели, а китайские автопроизводители, которые сейчас активно осваивают рынок, тоже не спешат выпускать массовые дизельные автомобили. В результате выбор таких машин сужается, и они постепенно становятся редкостью.

Еще один важный момент – эксплуатация дизеля в зимних условиях. Запуск двигателя в морозы всегда был проблемой, а учитывая новые реалии, когда дизельные авто теряют свою главную привлекательность – экономичность – все меньше водителей готовы мириться с такими сложностями.

В итоге дизельные легковушки и кроссоверы, которые когда-то казались выгодной инвестицией, теперь становятся головной болью для владельцев. Их содержание требует больше средств, а преимущества перед бензиновыми аналогами постепенно исчезают. Возможно, в будущем технологии изменятся, но пока дизельные авто все больше напоминают реликт прошлого.