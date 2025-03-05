"Ему нельзя доверять": Бывший советник Трампа жестко высказался о Зеленском

Бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон резко высказался о Владимире Зеленском. В интервью Sky News он назвал украинского лидера «жуком и подонком», подчеркнув, что ему нельзя доверять.

По словам Бэннона, Зеленский сознательно устроил скандал в Овальном кабинете, пытаясь добиться американских гарантий безопасности.

Ранее Зеленский извинился перед Трампом за перепалку в Белом доме и заявил о готовности к переговорам. Среди первых шагов он предложил освобождение пленных, прекращение ракетных ударов по инфраструктуре и перемирие на море.