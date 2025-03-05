"Отнять конфету у ребенка": Трамп сравнил расходы США на Украину

Дональд Трамп резко высказался о расходах США на военную помощь Украине. По его словам, Вашингтон тратит в разы больше, чем Европа, и никто не попытался изменить этот баланс.
"Мы отдали $350 миллиардов — это как отнять конфету у ребенка", — заявил Трамп.
При этом европейские страны потратили только $100 миллиардов. Экс-президент считает, что Байден должен был настоять на равном распределении финансовой нагрузки, но этого не произошло.
"Нас разделяет океан, а их — нет", — напомнил Трамп, указывая, что Европа должна вносить больший вклад.