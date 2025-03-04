Бриллианты и любовь: Семенович похвасталась роскошным подарком от жениха

Анна Семенович, известная певица и бывшая солистка группы "Блестящие", поделилась в личном блоге потрясающим подарком, который ей вручил возлюбленный на 45-летие.

Роскошный браслет от Bvlgari, выполненный в виде змеи из белого золота, украшенный бриллиантами, стоит несколько миллионов рублей.

"Самый прекрасный подарок от любимого! Какой чудесный браслет, я давно о таком мечтала", — с восторгом отметила артистка.

Летом 2024 года Анна Семенович впервые рассказала о своём избраннике, которым оказался бизнесмен Денис Шреер. По словам певицы, она встретила его в караоке. Однако, как оказалось, Денис ничего не знал о её творчестве, так как с детства жил в Германии.

Сейчас пара планирует сыграть свадьбу, но есть один нюанс — Денис официально женат. Он сообщил, что намерен развестись с супругой, однако из-за особенностей законодательства в Германии этот процесс может занять несколько лет.