Битва за алименты: Павел Прилучный не сдаётся и снова идёт в суд

Актёр Павел Прилучный не прекращает попыток снизить размер алиментов, которые он должен выплачивать своей бывшей супруге Агате Муцениеце на детей. Недавно в Мосгорсуд была подана апелляционная жалоба от артиста.

Как сообщает StarHit, Прилучный мотивирует своё требование уменьшить выплаты тем, что их общий с Муцениеце сын Тимофей живёт с ним. Однако адвокат актёра отказался от комментариев по этому поводу.

28 марта Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде в рамках дела об определении места жительства их сына. Актёры развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В начале октября прошлого года Муцениеце рассказала, что Тимофей живёт с отцом и отказывается с ней общаться. Она назвала решение 11-летнего ребёнка несамостоятельным.