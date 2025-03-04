Украина не вступит в НАТО: депутат Рады призвал признать реальность

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский заявил, что Киеву пора признать невозможность вступления в НАТО и подготовиться к переговорам. Он предложил официально попросить США раскрыть условия мирного плана.

Ранее Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня, но украинская делегация отказалась. В ответ Трамп жёстко отчитал Зеленского в Белом доме и отменил подписание соглашения о совместной разработке украинских недр.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского «неблагодарным агитатором», а спикер Конгресса Майк Джонсон заявил, что если президент Украины не пойдёт на переговоры, страну должен будет возглавить другой лидер.

Ситуация меняется стремительно, и Киев может оказаться перед сложным выбором.