Скриншоты и признания: рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении несовершеннолетних

Рэпер Мирон Фёдоров, известный также как Oxxxymiron* (признан в РФ иностранным агентом), стал объектом обвинений в растлении несовершеннолетних.

В подкасте "Дочь разбойника", который ведёт журналистка Настя Красильникова, одна из героинь, Виктория Кучак, рассказала о знакомстве с музыкантом и о пережитом с его стороны сексуальном насилии. Она утверждает, что в то время ей было всего 16 лет.

Другая гостья передачи, Виктория Михайлова, продемонстрировала скриншоты переписок, в которых Oxxxymiron флиртовал с ней и давал задания для создания интимных фотографий. На момент общения девушка училась в девятом классе.

В декабре 2024 года Красильникова попыталась связаться с Oxxxymiron и попросить его прокомментировать ситуацию, однако артист оставил её сообщение без ответа.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.