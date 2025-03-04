Безопасный онлайн-шопинг: полиция рассказала, как не стать жертвой мошенников

Как не попасться на мошенников при онлайн-покупках? Эксперты МВД дали несколько простых, но важных советов.

Во-первых, проверяйте отзывы. Если на сайте только положительные комментарии без критики – это может быть подделка. Лучше искать мнения в сторонних сервисах, таких как Яндекс.Карты или 2ГИС.

Во-вторых, обратите внимание на возраст сайта. Если он зарегистрирован всего пару недель назад – это тревожный знак.

Третье – проверьте фото товара. Если картинки взяты с чужих сайтов, магазин может оказаться фальшивым.

Оплачивать покупку лучше только через защищённые системы. Если вам предлагают перевести деньги на карту физического лица – это повод насторожиться.

И последнее – настоящие продавцы уточняют детали доставки. Если забрать товар лично нельзя – возможно, перед вами мошенники.

Будьте внимательны, и ваш онлайн-шопинг будет безопасным!