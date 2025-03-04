Газовые службы получат право на принудительный вход в квартиры – что это значит?

В Госдуме обсуждают законопроект, который обяжет граждан впускать газовщиков в свои квартиры. Сейчас проверяющие сталкиваются с отказами, а добиться доступа через суд – долгий процесс.

Если инициатива станет законом, всё упростится. В случае отказа жильца предоставить доступ, газовые службы смогут обратиться в суд. После вынесения решения специалисты придут в сопровождении судебных приставов. Если дверь так и не откроют – может быть применён принудительный вход.

Юристы предупреждают: такая мера необходима для безопасности, но может повлечь риски. Есть опасения, что этим механизмом смогут воспользоваться недобросовестные управляющие компании или даже мошенники. Поэтому закон требует тщательной доработки.

Как будет реализована эта инициатива – пока вопрос.