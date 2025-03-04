Редкий кадр: Шепелев показал фото возлюбленной после выхода интервью о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал свежее фото избранницы Екатерины Тулуповой после того, как дал откровенное интервью о смерти певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев в личном блоге решил ответить на вопросы поклонников, которые попросили его показать возлюбленную.

Телеведущий продемонстрировал, как сейчас выглядит его избранница, и заверил интернет-пользователей, что никогда её не скрывал.

Дмитрий Шепелев встретил Екатерину Тулупову после смерти Жанны Фриске, однако они вместе практически не выходят в свет. Они познакомились в детском саду, куда ходили их дети. Женщина поддержала телеведущего в тяжёлый для него период.

Вместе они воспитывают троих детей — сына ведущего от певицы Жанны Фриске, дочь Екатерины от первого брака и общего сына Тихона.