Сёмга по цене говядины? В России обещают удешевление красной рыбы

В России ожидается снижение цен на сёмгу и красную икру. Власти решили поддержать производителей лососевых и выделили 8 миллиардов рублей на развитие рыбных хозяйств.

Как заявил Михаил Мишустин, инвесторы, занимающиеся выращиванием рыбы, смогут компенсировать до 25% своих затрат. Россия ориентируется на опыт Норвегии, где подобные меры привели к снижению цен.

Эксперты отмечают, что в стране наблюдается дефицит доступной красной рыбы, особенно в детском питании. Китай уже сумел решить такую проблему и наладил экспорт. Теперь в России рассчитывают на аналогичный эффект.

Когда ждать подешевевшей сёмги на прилавках – вопрос времени.