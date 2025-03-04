Этот певец не подходит: автор песен Пугачёвой объяснил, почему Киркорову не достанутся его хиты

Александр Шаганов, автор множества песен, исполняемых народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой, в беседе с NEWS.ru выразил сомнения касательно готовности Филиппа Киркорова включать в свой репертуар произведения, созданные им.

Поэт отметил, что не видит музыканта лирическим героем своих произведений, хотя и не исключает их возможного сотрудничества. Также Шаганов подчеркнул, что старается найти индивидуальный подход к каждому артисту, но не все исполнители готовы к экспериментам.

Автор песен рассказал, что открыт для новых творческих проектов и никогда не отвергает возможности сотрудничества с артистами. Более того, он надеется наладить взаимодействие с молодыми талантливыми исполнителями, продолжая развивать музыкальную сцену.