Украина без помощи США: сколько продержатся ВСУ?

Украина может продержаться без военной помощи США еще 2-3 месяца, но затем у нее начнутся серьезные проблемы. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ пока способны выполнять боевые задачи за счет оружия, накопленного на складах и поставленного из Европы. Однако прекращение американской помощи серьезно ударит по украинской армии в долгосрочной перспективе.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что США полностью приостановили военные поставки Украине. Решение Белого дома связано с позицией президента Дональда Трампа: он требует, чтобы Киев показал готовность к мирным переговорам.

Сможет ли Украина продолжать боевые действия без американского вооружения? Ответ на этот вопрос зависит от дальнейших решений Запада.