"Посадите меня в тюрьму!" Таец взял на себя вину за аварию, устроенную собаками

Необычный случай произошел в Таиланде: мужчина предложил посадить его в тюрьму, потому что его собаки стали причиной ДТП.

Инцидент случился 16 февраля в городе Кхонкэн. Две собаки выбежали на дорогу и начали преследовать подростка на мотоцикле. В результате он врезался в автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Хозяин собак признал свою вину. Он рассказал, что псы сбежали, потому что задняя дверь во двор осталась открытой. Мужчина заявил, что не может заплатить штраф, так как безработный, и предложил отбыть наказание в тюрьме.

Но вмешалась полиция. Выяснилось, что у владельца автомобиля была хорошая страховка, а стороны уладили конфликт. Судебного разбирательства не будет, а собак теперь держат на цепи.