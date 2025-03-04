Подделанные подписи и принуждение: скандал с контрактами срочников в Чебаркуле

В Чебаркульском дивизионе выявлены нарушения при подписании контрактов срочниками. Прокуратура Центрального военного округа подтвердила, что некоторые контракты заключались без согласия солдат и без оценки их пригодности к службе.

Ранее родители одного из военнослужащих заявили, что его подпись подделали. По итогам прокурорской проверки нарушения устранены, но что будет с контрактами – пока неясно.

Юристы отмечают, что ряд срочников уже отправлены в зону СВО. Родственники требуют аннулирования контрактов и возвращения бойцов. Однако официальных решений по этому вопросу пока нет.

Тема остаётся под контролем прокуратуры.