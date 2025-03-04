Госдума против камер-треног: водителям больше не будут приходить незаконные штрафы?

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил в МВД запрос с предложением запретить камеры-треноги. Он считает, что эти устройства создают водителям ненужные финансовые проблемы и часто используются с нарушением требований.

По его мнению, треноги часто устанавливаются в местах, где превышение скорости не несёт серьёзных рисков ДТП. Водители получают штрафы там, где ограничения неочевидны. Кроме того, возникают проблемы с погрешностью измерений и незаконными постановлениями.

Даванков уверен: запрет треног не повлияет на количество аварий, ведь превышение скорости – не главный фактор ДТП. А вот количество необоснованных штрафов сократится.

Поддержит ли МВД эту инициативу? Пока вопрос остаётся открытым.