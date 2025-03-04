Такси без детских кресел – под запрет? В России хотят ввести обязательные удерживающие устройства

В Госдуме предложили обязать такси оборудовать автомобили двумя детскими удерживающими устройствами. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов во главе с Дмитрием Гусевым из "Справедливой России".

Инициатива направлена на повышение безопасности детей в такси. Депутаты ссылаются на статистику: несмотря на сокращение числа ДТП за последние годы, количество пострадавших детей в авариях выросло. В 2023 году их число составило почти 24 тысячи.

Сегодня перевозка детей до 12 лет без специальных удерживающих систем запрещена, но в такси это требование часто игнорируется. Новый законопроект призван исправить ситуацию.

Если инициативу поддержат, водителям такси придется устанавливать два детских кресла в каждом автомобиле. Насколько это повлияет на стоимость поездок и удобство пассажиров — пока неясно.