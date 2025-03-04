Разметку не видно, а штраф есть: что делать, если сплошная скрыта снегом?

Зима создаёт непростые условия для водителей, и одна из главных проблем – разметка, скрытая под снегом. Многие задаются вопросом: можно ли пересекать сплошную линию, если её не видно?

По ПДД сплошную линию пересекать нельзя, даже если она покрыта снегом. Но если на дороге нет запрещающих знаков, штраф можно оспорить. Инспектор ГИБДД может выписать водителю штраф в размере от 750 до 7500 рублей, а в некоторых случаях даже лишить прав.

Особенно сложно с автоматическими камерами: они фиксируют нарушение по заранее загруженной схеме разметки. То есть водитель может получить штраф, даже если фактически разметка была невидима.

Что делать, если вас оштрафовали? Нужно сразу указать инспектору, что разметка скрыта, а если он не принимает этот аргумент – сделать фото и внести возражения в протокол. В суде такие доказательства могут помочь оспорить штраф и даже избежать лишения прав.

Так что зимой на дорогах важно быть особенно внимательным и ориентироваться не только на разметку, но и на знаки.