Канны и Оскар сошли с ума? Кустурица разгромил обласканную критиками Анору

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица выразил своё разочарование по поводу того, что фильм "Анора" получил премию "Оскар". Он считает, что получившаяся картина не соответствует ожиданиям и не может быть названа хорошей.

В интервью с aif.ru Эмир Кустурица сказал, что в фильме Шона Бейкера нет главного героя и не озвучивается какая-либо идея. По его мнению, в картине рассказывается только о богатом сыне, который влюбляется в проститутку, и о родителях, которые против их отношений.

Режиссёр не понимает, почему такой фильм получил награду на Каннском фестивале. Он считает, что жюри допустило ошибку с точки зрения морали и эстетики.

Тем не менее, на прошедшей кинопремии "Оскар" "Анора" триумфально завоевала пять статуэток: "Лучший фильм", "Лучшая актриса" (Майки Мэдисон), "Лучший режиссёр" (Шон Бэйкер), "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Российский актёр Юра Борисов, который снялся в этой картине, уступил победу своему американскому коллеге Кирану Калкину.