Коммунальный коллапс: у жены Петросяна накопились долги на сотни тысяч

Пятая жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, задолжала более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в течение нескольких лет женщина не оплачивала услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКУ) в своей элитной квартире в центре Москвы. Стоимость роскошных апартаментов Брухуновой оценивается в 440 миллионов рублей.

У Татьяны Брухуновой есть две квартиры в столице: одна на Лесной улице в Тверском районе, а другая — в жилом комплексе "Садовые кварталы" в Хамовниках. Выяснилось, что именно во второй квартире накопились долги.

Супруга Петросяна должна выплатить 128 тысяч рублей квартплаты, ещё 179 тысяч — взносы за капитальный ремонт, а также около 7 тысяч рублей — за другие услуги ЖКХ.

Вторая квартира женщины оценивается в 54 миллиона рублей, но там никаких долгов не обнаружено — она исправно платит за ЖКУ.