Вашингтон ставит условия: почему Белый дом давит на Украину?

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине. Как сообщает британская газета The Times, таким образом Белый дом оказывает давление на Владимира Зеленского.

По данным издания, США требуют от Киева отказаться от гарантий безопасности в соглашении по добыче редкоземельных металлов. Подписание этой сделки было запланировано на пятницу, но теперь оказалось под угрозой.

Если Зеленский не уступит, Украина может потерять еще больше. Позиции ВСУ на поле боя ухудшатся, а влияние Киева на переговорах ослабнет. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не может бесконечно финансировать войну – у Америки заканчиваются оружие и деньги, а у Украины – люди.

Что будет дальше? Это зависит от реакции Зеленского и дальнейших решений Трампа.