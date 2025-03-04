Электричество подешевело до нуля! В Германии, Нидерландах и Бельгии цены ушли в минус

В Европе электроэнергия подешевела до отрицательных значений. В Германии, Нидерландах и Бельгии цены на электричество ушли в минус из-за рекордной выработки солнечными электростанциями. В Германии стоимость мегаватт-часа достигла -17,73 евро.

Рекордные показатели были зафиксированы и во Франции. 2 марта солнечная генерация достигла 15,6 гигаватт, а в Германии 3 марта – 39,9 гигаватт, что стало максимумом с сентября 2024 года. В Великобритании пик составил 9 гигаватт.

Агентство Bloomberg отмечает, что возобновляемая энергия все чаще приводит к отрицательным ценам. Избыток предложения снижает прибыльность отрасли и беспокоит инвесторов. Тем временем солнечная энергетика уже обогнала уголь в ЕС. В 2024 году выработка солнечной энергии выросла на 22%, а угольная – сократилась на 16%.

Смогут ли инвесторы адаптироваться к новой реальности? Ответы пока не очевидны.