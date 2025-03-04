Как выйти на пенсию раньше? Все условия для досрочного оформления

В 2025 году некоторые категории граждан смогут выйти на пенсию раньше установленного возраста. Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал, кому положена досрочная пенсия и как ее оформить.

Раньше срока могут выйти на пенсию работники вредных производств, военные, жители Крайнего Севера, педагоги, врачи и многодетные матери. Например, женщины, работающие в тяжелых условиях, могут уйти на пенсию в 45 лет, а мужчины – в 50. Для северян предусмотрена льгота в 5 лет. А матери с пятью детьми могут выйти на пенсию уже в 50 лет.

Для оформления пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России. Обязательные документы: паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки, подтверждающие право на досрочное назначение. Если заявитель не соответствует критериям, ему могут отказать. Однако решение можно обжаловать.

Досрочная пенсия не мешает продолжать работать – выплаты при этом сохраняются.