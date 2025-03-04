"Жужжалка" ожила: загадочная радиостанция УВБ-76 активизировалась в 2025 году

Мистическая радиостанция УВБ-76 резко активизировалась в феврале 2025 года. За месяц в эфире прозвучали 46 сообщений, а рекордное количество — 25 — было зафиксировано 12 февраля. В тот же день президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Последние сигналы были зафиксированы 3 марта. Радиостанция передала слова "йотоласт" и "рунический".

Радиостанция работает с 1976 года и большую часть времени транслирует монотонные звуки. Радиолюбители называют ее "жужжалкой".

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что активизация УВБ-76 — это лишь проверка работоспособности, а не сигнал тревоги. По его словам, станция не связана с ядерными силами России. Однако ее реальное предназначение по-прежнему остается тайной.