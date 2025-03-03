Украина признала удар "Искандера" по полигону: ВСУ теряют доверие к командованию

На Украине подтвердили удар "Искандера" по полигону в Днепропетровской области. Об этом заявил командующий сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый. В Telegram он признал, что трагедия действительно произошла.

По его словам, сейчас идет расследование. Он лично следит за процессом, чтобы выяснить все детали и наказать виновных. Драпатый отметил, что случившееся — результат "несвоевременно принятых решений". Он пообещал, что каждый, кто ошибся, ответит, и никто не сможет скрыться за формальными отчетами.

Официального числа погибших украинская сторона не называет. Однако Минобороны РФ ранее заявило, что в результате удара ликвидированы до 150 военнослужащих, включая 30 иностранных инструкторов.

Сначала Киев пытался скрыть трагедию. О случившемся сообщили военные паблики и депутаты. Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что в момент удара бойцы ВСУ находились на построении. Она потребовала наказать главкома Александра Сырского.