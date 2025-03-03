Украина начинает "деамериканизацию" ПВО – что стоит за этим решением?

Украина ищет замену американским системам ПВО. Это происходит на фоне напряженности в Белом доме. Forbes сообщает, что причиной стал конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Их встреча закончилась перепалкой.

Теперь Киев ищет альтернативу ключевым видам вооружения из США, включая противовоздушную оборону. Издание пишет, что процесс "деамериканизации" украинской армии уже начался и будет только набирать обороты.

Ранее UnHerd заявил, что без поддержки США Украина обречена. Речь идет не только о военной и финансовой помощи, но и о данных разведки, спутниковой связи и других критически важных ресурсах.