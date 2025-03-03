Суд вынес приговор Елене Блиновской: стало известно, сколько лет блогерша проведёт за решёткой

Сегодня, 3 марта, Савеловский районный суд Москвы вынес приговор известной блогерше Елене Блиновской. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, "королева марафонов" должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а также в течение пяти лет ей запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

В конце февраля на заседании суда сторона обвинения просила приговорить Блиновскую к шести годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Сама блогерша, в свою очередь, просила отсрочить наказание и дать ей возможность заниматься воспитанием четверых несовершеннолетних детей.

Елену Блиновскую обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 198), легализация денежных средств (пункт "б" части 4 статьи 174.1) и неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187). Ее супруга также обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов (части 5 статьи 33 и части 2 статьи 198) и легализации (пункт "б" части 4 статьи 174.1).

Блогерша была задержана в апреле 2023 года при попытке пересечь границу. В январе 2024 года ее отправили в СИЗО.