Ипотека станет доступнее? Центробанк ослабил требования к заемщикам

С 1 марта в России стало проще получить ипотеку. Центробанк решил смягчить требования для тех, кто берет кредит на жилье с первоначальным взносом более 20 процентов и при этом не имеет больших долгов. Теперь банки будут использовать меньше капитала на такие займы, а значит, смогут предложить лучшие условия.

Нововведение касается заемщиков с долговой нагрузкой менее 70 процентов. Для остальных все остается по-старому. В Центробанке объяснили: рынок недвижимости стал более сбалансированным, и теперь можно немного ослабить ограничения.

Эксперты уверены: это решение повысит интерес банков к ипотеке. Они смогут снизить комиссии и сделать кредиты доступнее, особенно по льготным программам.

А что думают россияне? Опрос показал: 73 процента граждан готовы взять ипотеку под 10 процентов годовых. Но 80 процентов признались – в этом году кредит на жилье оформлять не планируют.