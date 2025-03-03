"Терминатор" на поле боя: российский боец не дрогнул под огнем беспилотников ВСУ

В Госдуме показали впечатляющее видео с российским бойцом СВО. Депутат Андрей Гимбатов опубликовал ролик в Telegram.

На кадрах солдат идет по открытому полю под атаками украинских дронов. Один из беспилотников пикирует и взрывается рядом. Боец оборачивается, но продолжает движение, не сбавляя шага.

Сослуживцы прозвали его «терминатором». В видео использована музыка из культового фильма о киборге-убийце.

Ранее Минобороны России рассказало об офицере, чей точный сброс с беспилотника помог штурмовикам занять украинский опорный пункт. Захват позиции прошел после короткого боя.