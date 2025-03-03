Этот бизнес нельзя вести в квартире – штрафы уже на подходе

Работать из дома можно не всегда. Некоторые виды бизнеса запрещены в жилых помещениях, напоминают эксперты РИА Новости.

Юристы объясняют: главное – не нарушать санитарные и противопожарные нормы, а также не создавать неудобства соседям. Нельзя шуметь, распространять резкие запахи и перегружать инженерные сети.

В квартире разрешено консультировать, преподавать, работать в IT. Даже небольшой детский сад можно организовать. Но гостиницы, магазины, кафе или медицинский кабинет открывать нельзя.

За нарушения грозят штрафы. Использование жилого помещения не по назначению – от 1 до 5 тысяч рублей. За нарушение санитарных норм – от 500 до 1000 рублей. А если шумите – заплатите от 1 до 2 тысяч рублей.

Недавний случай в Приморье: жительница многоквартирного дома устроила питомник прямо у себя в квартире. 65 кошек. Соседи, конечно, были не в восторге.