Беременная Мари Краймбрери улетела из Москвы перед родами

Певица Мари Краймбрери и её возлюбленный, блогер Давид Манукян, отправились в путешествие в Сочи перед родами. Они поделились своим отъездом в социальных сетях.

Пара арендовала роскошную виллу с великолепным видом на горы. На территории их временного жилища есть бассейн с подогревом и мангальная зона.

"Я буду наслаждаться прекрасным видом на горы, плавать в бассейне, а затем жарить шашлыки. А после вместе с любимой пойдём в баню. Ах, нет, тебе же нельзя, поэтому я пойду один. А потом мы попьём кофе, который ты приготовишь", — поделился Дава.

Мари Краймбрери, ожидающая первенца, рассказала, что планирует не только отдыхать, но и работать. Ей нужно завершить написание текстов для нового альбома.

В начале февраля певица и блогер официально подтвердили свои отношения и объявили о скором пополнении в семье. Также журналистам удалось узнать, что они тайно расписались в Москве.