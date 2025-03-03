Работающая у Леры Кудрявцевой няня впервые рассказала о скандале с избиением

В эфире программы "Звёзды сошлись" няня дочери известной телеведущей Леры Кудрявцевой Марина Рассказова опровергла слухи об избиении. Она поделилась своими отношениями с популярной артисткой.

Марина подчеркнула, что у них с Лерой Кудрявцевой никогда не было проблем. Она даже не может представить, чтобы Кудрявцева подняла руку на кого-то.

"Лера ни на кого не может повысить голос! Я почувствовала себя как в семье", — поделилась Марина.

Сама Лера Кудрявцева в эфире программы заверила, что не оставит ситуацию с распространением фейка без внимания. По её словам, она уже подала иск.

Телеведущая обратилась к тем, кто распространяет слухи, и напомнила, что нужно думать, прежде чем гнаться за рейтингами.